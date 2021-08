ABC : Un Homme de Convictions et d’Engagements nous quitte...(Abdou Mbow) Alioune Badara, nous sommes orphelins de son exemplarité. Que dire d’autre que ceux qui ont témoigné de sa vie et des relations qu’il a entretenues avec tous, et chacun d’entre nous ?

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Août 2021 à 22:30 | | 0 commentaire(s)|

Mes souvenirs se bousculent, mais le plus prégnant demeure l’originel. Comme si c'était aujourd'hui, un dimanche, vers 18h, ABC débarque chez le président Macky Sall, qui était alors président de l'Assemblée Nationale. Nous étions au cœur du combat avec Wade. Venu fraîchement des Etats-Unis pour être à côté de son ami et frère qui était en train de traverser une période déterminante de son histoire, Abc, comme à son habitude a commencé à taquiner tout le monde pour remonter le moral des troupes qui était au plus bas.



C'était un homme, élégant, affable, policé et d'une gentillesse légendaire, qui nous quitte, et tout le pays est en deuil de cet homme qui, qu’il plaise ou déplaise, n’hésitait jamais à dire ce qu’il pensait.



Les images de lui qui traversent mes esprits embrumés de chagrin, reviennent en boucle et me proposent comme image forte celle d’Abc, d’Abdourahmane Ndiaye, d’Abdoulaye Badji et de moi-même, allant tous les quatre, déposer à la préfecture de Dakar, le récépissé de l'APR.



A partir de ce jour il fut de tous les combats, ne reniant jamais ses convictions et restant toujours au plus proche de ses engagements. Jusqu’à ce samedi soir fatidique où il est allé rejoindre Son Créateur et se soumettre à Sa Miséricorde. Ton sourire et ton élégance morale nous manqueront à jamais. Le Sénégal te doit beaucoup et se souviendra de ce que tu lui as donné au plus fort de ta probité.



Que Dieu t’accueille en Son Paradis.



Abdou Mbow



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos