ADRESSE À LA NATION : TAHIROU SARR SALUE LE DISCOURS « PERFECTIONNÉ » DU PRÉSIDENT DIOMAYE Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 08:51

Le député non inscrit Tahirou Sarr a salué, jeudi, le discours prononcé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 31 décembre 2024. « J’apprécie le discours du président Bassirou Diomaye Faye. C’est un discours perfectionné. Il a abordé des perspectives vers lesquelles on souhaite y arriver paisiblement« , a-t-il déclaré sur Rfm Matin. Appel à la non-violence Et d’ajouter : « C’est vrai aussi qu’il est temps de faire appel à la non violence dans l’espace politique. La violence est plus gratuite et plus facile malheureusement avec les réseaux sociaux et autres. » Soutien à Diomaye Auparavant, poursuit le parlementaire, pour être violent, il fallait attendre la campagne électorale. Mais la première violence maintenant, dit M. Sarr, c’est par presse interposée. « Mais puisque le président est conscient de cela au point de le combattre, nous pouvons l’aider« , a-t-il assuré. « Il faut qu’on en arrive à un scénario politique de débat où on discute des idées et tout« , a-t-il conclu.



Source : https://senemedia.com/annonce-77880-adresse-la-nat...

