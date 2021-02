AFRICOM Av, une académie de formation aux métiers de réalisateur, monteur, graphiste etc ouvre ses portes Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 10:58 | | 0 commentaire(s)| Le vrai pouvoir est dans la maitrise des outils de communication c'est pourquoi plusieurs écoles ont mutualisé leurs forces pour créer AFRICOM Av/ Formation-action. Une nouvelle académie de formation aux métiers de réalisateur, monteurs, graphiste, operateur de prise de son, operateurs de prise de vue, post-production, gestion de production, JRI, art graphique. Si vous voulez maitriser l'infographie, être décorateur designer...AFRICOM Av/Formation-action est là. AFRICOM Av dispose d'une radio et d'une télévision entièrement dédiées à l'immersion dans un environnement alliant formation et pratique. L'école se trouve au Hlm1/Sodida derrière Excaf.

































