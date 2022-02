AGNAMS - Farba Ngom aux conseils municipaux : « On vous a choisi pour que vous puissiez travailler dans l’unique intérêt... » Rédigé par leral.net le Lundi 7 Février 2022 à 23:25 | | 0 commentaire(s)|

Farba Ngom a été de nouveau installé maire de la commune des Agnams par les autorités administratives pour un mandat de 5 ans (2022/2027).



Le député maire des Agnams, Farba Ngom se dit très satisfait de cette cérémonie d'installation. Une rencontre au cours de laquelle les 56 conseils municipaux des Agnams ont procédé aux élections pour élire les 4 adjoints au maire.



Sur les 56 conseils, 3 sont de la coalition Bunt bi et le reste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le maire Farba Ngom salue hautement le déroulement du vote et les invite à travailler pour le bien-être de la commune des Agnams.



Face à ces derniers, il a aussi rappelé que dès demain le nouveau conseil municipal prendra le relais pour diriger une seconde fois la commune des Agnams...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/AGNAMS-Farba-Ngom-aux-co...

