AIBD: En partance pour Qatar, Aliou Cissé et son staff saluent la collaboration avec Air Sénégal Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Novembre 2022 à 18:23 | | 0 commentaire(s)| En partance à la Coupe du monde qui va se tenir au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022, le ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, accompagné d'une forte délégation, a souhaité un bon voyage au staff des Lions. Un geste magnifié par le coach Aliou Cissé qui, toutefois, a appelé à l'union des cœurs, mais aussi salué la collaboration entre le Sénégal et la compagnie Air Sénégal.



