AIBD : Le ministre des Transports réfute la baisse du trafic et pointe une gestion défaillante

Dans le secteur des transports aériens, l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) rencontre des difficultés financières, ce qui a conduit à l’annonce d’un plan social incluant des licenciements. De plus, certaines informations évoquent une possible baisse du trafic. Ce dimanche, Yankhoba Diémé, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres […] Sénégal Atlanticactu/ AIBD/ Yankhoba Diémé/ Serigne Ndong Dans le secteur des transports aériens, l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) rencontre des difficultés financières, ce qui a conduit à l’annonce d’un plan social incluant des licenciements. De plus, certaines informations évoquent une possible baisse du trafic. Ce dimanche, Yankhoba Diémé, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, a clarifié la situation en rejetant les rumeurs concernant cette baisse de trafic. « Il n’y a pas de baisse du trafic comme cela a été dit. Si on parle de réduction due au mois de Ramadan, cela concerne des vols particuliers. L’aéroport Blaise Diagne a enregistré de bonnes performances, avec actuellement 3 000 passagers, ce qui justifie même la nécessité de son extension. Le problème principal n’est pas le trafic, mais plutôt la gestion inefficace de l’aéroport », a-t-il affirmé lors de l’émission Point de vue . Le ministre a également souligné que l’AIBD ne gère pas directement l’aéroport qui porte son nom, ce qui est paradoxal. Il a évoqué la gestion actuelle, la qualificative de source des difficultés rencontrées. Il a également exprimé sa satisfaction quant à la renégociation imminente du contrat avec les partenaires turcs. D’après le ministre, une erreur stratégique a été commise en construisant l’aéroport comme le moteur du hub, rôle qui aurait dû revenir à la compagnie Air Sénégal. Pour remédier à cette situation, un plan global, incluant à la fois l’aéroport et la compagnie nationale, a été soumis pour approbation à la suite des directives du chef de l’État et du Premier ministre. En ce qui concerne les licenciements, il a expliqué que certains employés manquent de compétences, rendant inévitable une révision du personnel. Le ministre a insisté sur la nécessité de discussions pour trouver des solutions afin de redresser la situation. Il a également évoqué la fusion entre l’AIBD et l’ADS, qualifiant celle-ci de problématique, avec des recrutements motivés par des intérêts politiques, ce qui a aggravé les difficultés. Enfin, il a conclu en affirmant qu’il est impératif que l’AIBD cesse de fonctionner à perte, comme c’est le cas avec le TER.



Source : Source : https://atlanticactu.com/aibd-le-ministre-des-tran... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

