AJS : Magistrats, avocats, policiers et gendarmes, pour vulgariser la loi sur le viol et la pédophilie Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juillet 2022 à 08:08 | | 0 commentaire(s)| L'Association des Juristes Sénégalaises (AJS) a organisé un atelier d’échanges avec les magistrats, les,avocats, les commissaires de Police et les commandants de Brigade de Gendarmerie, sur les stratégies de vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal. Une journée de réflexion et d'échanges pour sensibiliser sur les crimes lié aux violences faites aux femmes et aux enfants.



