AJSPD: Eugène Kaly du Soleil élu président Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Décembre 2023

Ce samedi 23 décembre 2023, l'Association des journalistes en santé, population et développement a porté Eugène Kaly à la présidence de ladite structure. Eugène Kaly est l'actuel chef du service Santé et Environnement au journal Le Soleil. Il remplace M. Alassane CISSÉ de la RTS1 qui a annoncé sa démission et celle de son équipe.



Source : Source : https://lesoleil.sn/ajspd-eugene-kaly-du-soleil-el...

