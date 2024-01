ALERTE À LA COMMUNAUTÉ : VOL ET DISPARITION D'UN TRAVAILLEUR IVOIRIEN AUX ALMADIES ( Koffi Konan ) Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2024 à 22:11 commentaire(s)| La quiétude des Almadies a été perturbée par un incident troublant impliquant un travailleur ivoirien dédié au nettoyage, Koffi Konan. Nous lançons cet appel urgent à la communauté pour solliciter votre aide dans la localisation de cet individu, suspecté d'avoir commis un vol avant de disparaître mystérieusement.



Le vol et la disparition :

Le jour fatidique, Koffi Konan, un travailleur acharné originaire de la Côte d'Ivoire, était en mission de nettoyage dans la région des Almadies. Cependant, au cours de ses tâches, il aurait délibérément pris un iPhone neuf appartenant à un particulier, avant de s'évanouir dans la nature. La situation est d'autant plus inquiétante que Koffi a éteint ses téléphones portables et laissé derrière lui ses bagages sur les lieux de travail.



Avis de recherche :

Nous appelons la population à la vigilance et à la coopération. Si Koffi Konan a été vu dans votre quartier ou si des objets personnels ont été déposés chez vous par cet individu, veuillez faire preuve d'une extrême prudence. Nous demandons à tous les résidents de bien vouloir vérifier leurs propriétés et de signaler tout indice potentiel.



Description de Koffi Konan :



Nom : Koffi Konan

Nationalité : Ivoirienne

Occupation : Travailleur dans le domaine du nettoyage

Traits distinctifs : Voir Photo

Comment vous pouvez aider :

Si vous avez des informations sur la localisation actuelle de Koffi Konan, ou si vous avez été témoin de quelque chose d'inhabituel, veuillez contacter immédiatement les numéros suivants :



777482879

779376397

Toute information, même apparemment insignifiante, pourrait être cruciale pour résoudre cette affaire. Nous comptons sur la solidarité de la communauté pour nous aider à retrouver Koffi Konan et à résoudre cette situation délicate.



Appel à la prudence :

En attendant des développements, nous exhortons tous les habitants des Almadies à être attentifs à leurs biens et à renforcer la sécurité de leurs domiciles. Ensemble, en restant vigilants, nous pouvons contribuer à garantir la sécurité de notre communauté.



Nous remercions d'avance tous ceux qui prendront le temps de partager cette alerte et de contribuer à la résolution de cette situation délicate. Notre collaboration collective est essentielle pour ramener la paix et la sécurité dans notre quartier.

