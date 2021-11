ALIOU CISSE SELECTIONNEUR DES LIONS «Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on a eu la force et le caractère de revenir dans ce match très compliqué à l’extérieur» Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 20:15 | | 0 commentaire(s)|



Les Lions accrochés à Lomé par les Éperviers sur le score de 1-1, le sélectionneur est revenu sur le scénario de la rencontre en conférence de presse. Le capitaine des Lions de 2002 note les efforts que ses joueurs ont consentis en seconde période pour aller chercher l’adversaire.





Le match nul Togo-Sénégal



«C’est difficile de prévoir un scénario parfait dans un match. Aujourd’hui, je tenais à féliciter mes joueurs sur cette deuxième période où ils ont montré de la détermination et beaucoup de caractère. Ils n’ont pas abdiqué, ils ont continué à jouer et à aller de l’avant malgré qu’on aille perdre 1-0. Les 15 premières minutes, on avait l’occasion de scorer. Si le Sénégal était devant, le match aurait été autrement. Nous ne l’avons pas fait. L’engagement de cette équipe togolaise et leur agressivité nous a mis dans l’inconfort.J’ai reçu un carton et je ne sais pas pourquoi. Je ne méritais pas ce carton, j’étais juste content que mon équipe ait égalisé. On est à l’extérieur, cette équipe togolaise avait à cœur de confirmer ce résultat obtenu devant le Congo. Ils sont en reconstruction. La différence, c’est qu’ils ont mené très vite. Ce que je retiens, c’est que le Sénégal n’a pas perdu. Nous continuons notre bonhomme de chemin sur ces éliminatoires où le Sénégal n’a pas encore perdu.»



Des regrets pour ce petit point



«Je suis partagé parce que je pense qu’on aurait également pu perdre ce match. Si on avait marqué très tôt dans cette rencontre on aurait gagné. Mais il faut le dire, la solidité togolaise a eu un impact. L’essentiel, c’est que nous n’avons pas perdu. Nous allons continuer le travail et préparer le match contre le Congo, qui sera un autre combat. Je ne crois pas qu’on ait été en difficulté. Dans le football, quand vous avez des occasions, il faut les concrétiser. Si durant les 15 premières minutes, le Sénégal marque, il y a absolument rien à dire. Sur un coup de pied arrêté, à la 44e, tout de suite le jeu change, la physionomie du match change et la confiance va du côté des Togolais. Il faut qu’on revienne avec un mental beaucoup plus fort et être beaucoup plus costaud. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on a eu la force et le caractère de revenir dans ce match très compliqué à l’extérieur.»



Impact de la sortie de Sadio Mané



«C’est vrai que la sortie de Sadio nous déstabilise un peu. Avec Sadio Mané, on sait que c’est différent. Il n’y a rien de grave. On a voulu le sortir pour le préserver. Mais je ne crois pas qu’il ait quelques choses de grave.»



Sortie de Pape Abdou Cissé, une sanction



«La sortie de Pape Abdou Cissé n’est pas une sanction. On a voulu apporter autre chose et s’adapter à cette équipe togolaise qui était souvent en supériorité numérique au milieu de terrain. On a pu contrôler en deuxième période le milieu de terrain et on a pu sortir et égaliser. C’est une évolution tactique.»









