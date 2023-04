ALIOUNE DIAGNE, ANCIEN DIRECTEUR GENERAL AXA SENEGAL : L’étoffe d’un grand manager

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2023 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

D’un commerce facile, Alioune Diagne soigne toujours sa mise à l’africaine comme à l’européenne. Il garde toujours ce raffinement qu’il tient certainement de ses origines saint-louisiennes, première capitale du Sénégal. Les habitants de cette ville, c’est vrai sont réputés pour leur élégance et leur sens de l’hospitalité. Dans sa maison sise à la cité SIPRES de Mermoz, l’homme accueille dans la pure tradition sénégalaise avec de longues salutations. Une maison calme où chaque objet est bien rangé. L’Ancien directeur général de Axa Sénégal y passe maintenant le plus clair de son temps.

Alioune Diagne préfère l’action à la parole. D’où sa réticence à se confier aux journalistes. « Nous sommes dans une société et dans un milieu professionnel où il faut peser et soupeser chaque mot », se justifie-t-il. « Quand il était en activité, il accordait rarement des interviews alors que ses sorties étaient guettées », confie Malick Ciss, journaliste au quotidien national le Soleil qui a eu la chance de l’interviewer.



Dans le monde des assurances, l’homme est bien côté. En plus de quarante ans de carrière, il s’est fait une solide réputation de manager. Son parcours l’illustre à suffisance. De 2012 à janvier 2023 il a été directeur général de AXA Sénégal. Mais auparavant, il a été directeur général adjoint de 2009 à 2012, sans oublier que durant tout son parcours il a été tour à tour, administrateur dans plusieurs banques (Banque of Africa , Banque Nationale pour le Développement Economique du Sénégal….). Aujourd’hui, il est le Président du conseil d’administration d’Ecobank Sénégal, où il est administrateur depuis 2013. Il était également le premier vice-président de la Fédération Sénégalaise des Compagnies d’Assurances de 2013 à 2022.



Hors du Sénégal, Il officie comme administrateur et juge arbitre à la Chambre arbitrale maritime de Paris. Dans le monde des assurances et de la finance, Alioune Diagne n’est pas un inconnu. Doté d’un riche parcours et assez atypique du reste, Alioune Diagne ne voyait pas pour autant sa carrière dans le domaine des assurances. « Je n’ai jamais suivi un cours d’assurances alors que j’ai dirigé la première compagnie d’assurance du Sénégal qui réalise des performances inégalées », confie-t-il avec un brin de fierté.



En effet, c’est en 1982 qu’il intègre Axa Sénégal après avoir obtenu une maîtrise en droit privé (option judiciaire) à l’Université de Dakar (-aujourd’hui Université Cheikh Anta Diop-). Cette société organisait des tests pour recruter un juriste après avoir gagné la police de la caisse de péréquation. « Ce recrutement a coïncidé avec le programme d’insertion des maîtrisards initié par le président Abdou Diouf pour encourager ceux-ci à créer leurs entreprises dans des secteurs comme la boulangerie, les transports, la pêche, etc. A l’époque, l’Etat était l’actionnaire majoritaire à Axa », souligne M. Diagne.



Habité par une soif de connaissances, Alioune Diagne part en France où il décroche un diplôme d’études supérieures spécialisées (DEES) en Commerce International à l’Université des Sciences et Techniques de Lille Villeneuve d’Ascq. Auparavant, il avait obtenu, à Dakar, un DESS en Droit des activités Maritimes à l’Université Cheikh Anta Diop. L’homme, qui se considère comme « un pur produit de l’école sénégalaise », est fier de son parcours. « J’ai fait mes études primaires à Saint-Louis, le collège au Prytanée militaire et le secondaire au Lycée Faidherbe de Saint-Louis. A l’obtention de mon baccalauréat en 1978, je suis venu à Dakar où j’ai décroché une maîtrise en droit privé », aime-t-il rappeler. Son père voulait qu’il devînt magistrat. « Mon destin a fait que je suis devenu assureur », dit-il en pensant à ce père fier de lui.



Malgré de nombreuses tentatives de débauchage, il est resté fidèle à Axa-Sénégal. « Le groupe a cru en moi. C’est un groupe où l’âge de départ à la retraite est de 60 ans, mais grâce à la confiance placée sur ma personne, je suis resté jusqu’à 65 ans », dit-il, reconnaissant. Mais la carrière de Alioune Diagne n’a pas été un long fleuve tranquille. Il a vécu des moments difficiles. Quand, il y pense, Alioune Diagne dit avoir un pincement au cœur en pensant à la vague de départs consécutive à la restructuration de la filiale. Malgré le temps qui passe, l’homme n’aime pas évoquer le sujet, expliquant avoir souhaité poursuivre « la belle aventure » avec tout le monde. Toutefois, avec le recul, il reconnaît que c’était « un mal nécessaire ». « Si ces mesures n’étaient pas prises, en 2013, les dirigeants d’AXA (maison mère) étaient prêts à fermer la filiale sénégalaise », soutient-il.



Grâce à une batterie de mesures et avec le soutien de tout le personnel, dit-il, la direction générale a pu assainir le portefeuille en réduisant les charges de fonctionnement, ramener les ratios à l’équilibre, développer le chiffre d’affaires et créer de la richesse. « Tout ce travail a été fait en un temps record et c’était un succès », se félicite M. Diagne. N’est-ce pas là la marque des grands leaders ? Savoir prendre les bonnes décisions au moment opportun. Les bons résultats obtenus à la suite de cette restructuration constituent pour lui une consolation.



Le communiqué annonçant la nomination du nouveau directeur en donne quelques détails : « Sous son leadership, AXA Sénégal a fortement consolidé sa position de leader du marché sénégalais de l’assurance non-vie, acquise depuis 30 années consécutives, grâce à un quasi-doublement du chiffre d’affaires de la société sur la même période, passant de 11,7 milliards de FCFA à 22,8 milliards de FCFA. AXA Sénégal a, dans le même temps, accru sa rentabilité et su bâtir des partenariats solides avec des acteurs locaux importants, livré des offres et services innovants et réalisé une importante croissance en transport et en santé, segments stratégiques sur le marché local. »



C’est cet homme, au fort leadership, accompagnée d’une équipe de collaborateurs motivés qui est à la base de ces performances. A 65 ans, l’heure de la retraite sonnée ; heureux et confiant, il a passé le relais à son successeur, un jeune compatriote. Le 1er novembre 2022, le groupe et tout le personnel ont tenu à l’honorer. « J’ai reçu beaucoup de cadeaux de l’ensemble du personnel », confie sobrement Alioune.



Son défunt père comblé aurait dit : « je suis fier de ta carrière » qui consacre la réussite d’un pur produit de l’école sénégalaise. Alioune Diagne a conduit avec brio les destinées d’une filiale d’une multinationale dans le secteur des assurances où la concurrence est rude. Un motif de satisfaction pour un groupe qui a failli fermer. Mais il se dit plus fier d’avoir passé le flambeau à un jeune compatriote Amar Kébé qui a fait, lui aussi, ses armes à AXA Sénégal alors que ces entreprises sont souvent dirigées par des expatriés. Autre motif de satisfaction, le personnel est composé exclusivement de Sénégalais.

Lejecos Magazine







Source : Après quarante ans et sept mois passés à Axa Sénégal, l’ancien directeur général de 2012 à janvier 2023 profite d’une retraite méritée. Dans le secteur des assurances, l’homme est bien côté. Il s’est bâti une solide réputation de manager.Source : https://www.lejecos.com/ALIOUNE-DIAGNE-ANCIEN-DIRE...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook