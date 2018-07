ALISSON, au firmament des gardiens les plus chers L'international brésilien a été transféré de l'AS Rome à Liverpool pour un montant de 72,5 millions d'euros, un record pour un gardien de but.

Les records sont faits pour être battus un jour. Le refrain est bien connu. Surtout en matière de transferts, avec l’explosion des montants aperçue ces dernières années sur le marché. Il en devenait presque incongru de voir les quasi 53 millions d’euros déboursés par la Juventus Turin pour s’offrir Gianluigi Buffon en 2001, demeurer au sommet des ventes concernant le poste de gardien de but.



L’an dernier, l’Italien avait failli voir sa première place s’envoler avec la signature d’Ederson à Manchester City, mais finalement le Brésilien n’avait coûté «que» 40 millions d’euros. Une peccadille en comparaison du transfert de son compatriote Alisson, officialisé jeudi soir par Liverpool. «Le joueur de 25 ans a signé un contrat de longue durée avec les Reds après avoir passé la visite médicale réglementaire et signé les documents de son transfert aujourd'hui à Melwood», indiquait ainsi le club de la Mersey.



La Roma a confirmé de son côté le montant de la transaction sur son compte Twitter : «Alisson Becker a signé son transfert à Liverpool pour un montant pouvant atteindre 72,5 millions d'euros». Le «pouvant atteindre» se rapportant au montant maximal du transfert, qui serait en fait de 62,5 millions d’euros assortis de différents bonus pouvant ajouter 10 millions supplémentaires dans les caisses de la formation italienne. Alisson, titulaire lors du Mondial 2018 que la Seleçao a prématurément achevé en quart de finale contre la Belgique (1-2), a donc battu le précédent record pour un gardien détenu par Buffon. Selon les médias italiens et britanniques, le contrat porterait sur une durée de cinq ans.









Le Figaro

