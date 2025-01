"ALLER PLUS LOIN", UNE CAMPAGNE POUR METTRE FIN AUX MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES

Faire en sorte que les maladies tropicales ne soient plus négligées. C’est l’objectif visé à travers l’initiative « Aller plus loin ». Laquelle invite les dirigeants mondiaux à œuvrer pour l’intégration des objectifs d’élimination de ces pathologies dans les politiques nationales de santé.

Trypanosomiase, leishmaniose, dracunculose, lèpre, filariose lymphatique, ulcère de Buruli, maladie de Chagas, dengue et chikungunya, rage. Telles sont, entre autres, les Maladies tropicales négligées (Mtn) répertoriées dans le monde. Affectant environ 1,5 milliard de personnes vivant dans les communautés les plus vulnérables, il a été décidé, en 2021, lors de la 74e Assemblée mondiale de la santé, de consacrer une journée (le 30 janvier de chaque année) à ces pathologies. À l’occasion de la célébration de l’édition 2025 de la Journée mondiale des Mtn, l’Ong « Speak Up Africa » (Sua) a partagé, avec des membres du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (Remapsen), une organisation regroupant des journalistes et présente dans une quarantaine de pays en Afrique, la campagne « Aller plus loin ».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel mondial « Unir, Agir, Éliminer ». « L’objectif étant d’alléger les souffrances liées aux Mtn en engageant les décideurs à mobiliser des ressources », soutient Roxane Fian, chargée de Programme Assainissement au niveau de Sua. Au profit notamment du continent africain qui supporte 40 % de la charge des personnes affectées par ces pathologies dans le monde. À son avis, « Aller plus loin » nécessite d’engager davantage les différentes parties prenantes afin d’arriver à faire des Mtn une priorité de santé publique. Surtout dans un contexte marqué par des tabous, entre autres considérations socio-culturelles qui ne militent pas toujours en faveur de la reconnaissance de ces maladies dont la plupart des personnes affectées se cachent, freinant ainsi les possibilités de prise en charge et la collecte des données.

Dans un document rendu public par cette Ong, il est précisé que cette campagne « vise à construire un mouvement communautaire avec trois objectifs principaux : faire des Mtn une priorité dans l’agenda sanitaire, augmenter les investissements et développer des solutions centrées sur les personnes et leurs communautés ». Malheureusement, le constat est que ces pathologies, pourtant « évitables et traitables », ne bénéficient pas de financement, regrette Yaye Sophiétou Diop, Directrice du Partenariat et du Développement à Sua. Renforcer les financements nationaux « L’heure est à l’action. Nous appelons les dirigeants mondiaux à démontrer leur engagement en intégrant les objectifs d’élimination des Mtn dans les politiques nationales de santé, en allouant des lignes budgétaires dédiées et en intégrant les programmes Mtn dans les plans de couverture sanitaire universelle », lit-on dans la note transmise par Sua.

Les rédacteurs d’ajouter : « Notre réussite collective repose sur une action coordonnée à tous les niveaux : les gouvernements doivent renforcer leurs financements nationaux, le secteur privé doit investir dans des solutions innovantes de distribution des traitements et les partenaires financiers doivent maintenir leur appui vital, car ne rien faire coûtera bien plus cher que d’agir pour l’élimination de ces maladies ». Pour vaincre les Mtn, il est également nécessaire d’impliquer les communautés qui doivent être au cœur des stratégies déployées. « Ensemble, nous devons aller plus loin que les approches traditionnelles et forger de nouveaux partenariats qui placent les communautés affectées au centre des solutions. En cette Journée mondiale des Mtn, rejoignez-nous pour construire un avenir où les maladies tropicales ne seront plus négligées », a invité Sua.

Progrès, défis et opportunités

Lors de la célébration, hier, de la Journée mondiale des Mtn, l’Ong Speak Up Africa (Sua) n’a pas manqué de faire part des progrès réalisés dans la prise en charge de ces pathologies en Afrique. En effet, 22 pays ont déjà éliminé au moins une Mtn, plusieurs nations en ont éliminé plus d’une. Cela « témoigne du fort engagement du continent en faveur de la santé publique. Le monde est maintenant à mi-chemin de l’objectif de la feuille de route 2030 de l’Oms sur les Mtn, visant l’élimination d’au moins une Mtn dans 100 pays d’ici 2030 », s’est réjouie l’organisation dans un document remis à la presse.

Toutefois, elle a précisé que les défis demeurent. Ils tournent essentiellement autour du « renforcement des systèmes de santé », du « lien entre les Mtn et le changement climatique dans un monde confronté à des changements environnementaux croissants » et du « manque d’approches centrées sur la personne et dirigées par la communauté ». Ainsi, à travers la campagne « Aller plus loin », de nouvelles opportunités seront explorées en impliquant les personnes et les communautés affectées par les maladies tropicales négligées.