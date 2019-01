ALLIANCE ÉLECTORALE EN VUE: Idy chez Thierno Bocoum hier S’il est recommandé de ne jamais dire jamais en politique, il faut surtout croire que cet adage n’a jamais été aussi vrai que pendant cette période préélectorale au Sénégal. «Les Échos» a appris qu’une rencontre entre Idrissa Seck et Thierno Bocoum a eu lieu, hier, au domicile du président d’Agir. Alors se dirige-t-on vers un rapprochement entre l’ancien député et son ex-mentor ? Les prochains jours nous édifieront.



Thierno Bocoum a-t-il finalement été sensible aux appels de ses anciens camarades de parti qui, lors de la dernière marche de l’opposition, en décembre dernier, l’ont appelé à «revenir à la maison» ? En tout cas, les relations entre l’ancien parlementaire et son ancien parti semblent se diriger vers de beaux jours.

En effet, alors qu’approche la présidentielle du 24 février prochain, dont le vrai premier acte est attendu pour après-demain, avec la publication de la liste officielle des candidats retenus pour y prendre part, le leader de Rewmi veut mettre toutes les chances de son côté. Dans cette entreprise, Idrissa Seck a mis une vitesse de plus en ce qui concerne sa volonté de remplacer Macky Sall à la tête du Sénégal.







C’est hier dans la soirée que Idrissa Seck s’est rendu chez Thierno Bocoum





Selon des informations obtenues de sources dignes de foi, les tractations déclenchées, il y a quelque temps, entre le président de Rewmi Idrissa Seck et son ancien lieutenant, devenu entre-temps chef de parti, Thierno Bocoum, ont débouché sur une rencontre entre les deux hommes hier soir. Et même si de la rencontre qui s’est déroulée au domicile du leader du Mouvement Agir n’a pas fuité grand-chose, au vu du timing, mais également la constance de Thierno Bocoum qui a déjà manifesté son ouverture à tous les leaders de l’opposition, tout pousse à croire que le plan de rapprochement entre les deux hommes a été effectivement enclenché.







Thierno Bocoum confirme sans faire de commentaire







Joint au téléphone par nos soins, celui qui fut listé parmi les meilleurs députés de la 12elégislature a reconnu avoir reçu la visite du président de Rewmi Idrissa Seck. Toutefois, Thierno Bocoum a souhaité ne pas entrer dans les détails de cette rencontre que les plus fines analyses politiques ne pouvaient certainement pas prédire.





Thierno Bocoum n’avait exclu que Macky Sall…





Cependant, dans un communiqué en date du 31 décembre 2018, le mouvement Agir avait apporté des précisions quant à la manière dont il compte aller à l’élection présidentielle du 24 février prochain. Dans ce document publié «suite à plusieurs interpellations sur les perspectives de coalition du mouvement Agir en vue des élections de 2019» et libellé en cinq points, Thierno Bocoum et ses camarades indiquaient qu’aucun choix n'a encore été porté sur un candidat et que seul le candidat Macky Sall est exclu des possibilités de collaboration pour l’élection présidentielle de 2019. «Conformément à nos principes et valeurs, Agir et son président Thierno Bocoum ne sommes pas dans une logique de négociation sur des postes ou privilèges qui découleraient des fruits d’une victoire. Agir s'inscrira dans une logique d’alliance plutôt que d’adhésion», peut-on lire sur le document qui précise que seul le critère d’un projet alternatif capable d’apporter de vraies ruptures dans notre pays sera mis en avant dans le choix et sera déterminant.

Il faut aussi dire que, contrairement à certains qui adoptent des comportements peu reluisants vis-à-vis de leur ancienne formation politique, Thierno Bocoum a toujours été gentleman dans ses rapports avec son ancien parti, son ex-leader et même ses anciens camarades. Ce qui fait qu’il ne sera pas difficile de retravailler avec ceux-ci.









