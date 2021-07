AMADOU DIA NDIAYE AU MANS FC «Les ambitions affichées m’ont convaincu»

Le jeune Sénégalais (21 ans) rejoint Le Mans FC pour une saison (2020/2021). Attaquant de pointe longiligne, Amadou Dia Ndiaye souhaite confirmer à travers ce nouveau prêt tout le bien que les dirigeants messins pensent de lui. Amadou Dia Ndiaye vient chercher du temps de jeu et marquer des buts.



Prêté la saison dernière au RFC Seraing où il a disputé 19 matchs (4 buts) en championnat, contribuant ainsi à la montée du club belge en Première division, l’international sénégalais espère passer un nouveau cap en rejoignant Le Mans FC. «Je viens effectivement chercher du temps de jeu, mais pas que ça. Il me faut encore progresser pour espérer rejoindre l’équipe première de Metz (L1)», avoue Dia Ndiaye. Arrivé en Lorraine en 2018, le natif de Bambey sous contrat avec le FC Metz jusqu’en 2023 n’a pas encore réussi à s’imposer au plus haut niveau malgré des qualités indéniables à la finition. Amadou Dia Ndiaye a commencé sa carrière au sein du prestigieux club sénégalais de Génération Foot. «Pendant cinq années, j’ai fait mes classes dans ce centre de formation», remportant au passage le championnat du Sénégal en 2017 avant d’être le meilleur buteur du championnat la saison suivante (16 buts). Tout aussi efficace en sélection nationale lors de la Coupe d’Afrique des nations juniors en 2019 où «nous avons été battus en finale par le Mali», ​ce pur avant-centre (1,87 m, 74 kg) rêve de suivre les traces de son illustre aîné de Liverpool Sadio Mané, Ballon d’or africain en 2019 lui aussi passé par Génération Foot et le FC Metz.



De prêt en prêt



Cantonné au banc de touche chez les Grenats, où il ne disputa qu’un match professionnel, Amadou Dia Ndiaye choisit de rejoindre le FC Sochaux (L2) en janvier 2020 plutôt que de continuer à claquer des buts avec la réserve messine en N3. En raison de la pandémie, je n’ai fait que cinq apparitions. ​Qu’importe, six mois plus tard (juillet 2020), il prenait la direction de Seraing (toujours en prêt) pour une saison plus convaincante avec un titre national à la clé, malgré une longue blessure. Jeune homme discret mais à la forte personnalité, n’ayant pas besoin de beaucoup d’espace dans la surface pour prendre ses responsabilités mais tout aussi à l’aise dans le jeu de remise, l’international sénégalais à la frappe chirurgicale a pris son temps avant de parapher son contrat avec Le Mans FC pour la prochaine saison. «L’entraîneur m’a appelé. On n`a pas mal discuté. La jeunesse de l’effectif et les ambitions affichées m’ont convaincu. C’est dans ma nature et je ne vais pas m’en cacher, j’aime marquer des buts​comme en atteste la cinquantaine de réalisations par saison en cadets et juniors. Je n’ai pas eu l’occasion de parler du Mans avec Youssef Maziz (2019-2020 au Mans) parce que depuis trois saisons, nous nous croisions, mais pour nous Africains, Le Mans a une connotation particulière depuis la réussite de Drogba et Gervinho», réagit Dia Ndiaye.





Source : https://www.jotaay.net/AMADOU-DIA-NDIAYE-AU-MANS-F...