ANNULATION DU LOTISSEMENT HANGAR PÈLERINS, LES PROPRIÉTAIRES DÉNONCENT UNE INJUSTICE Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Mars 2025 à 01:51 | | 0 commentaire(s)|

Se présentant comme des citoyens de bonne foi, ils rejettent toute accusation de spéculation foncière et réclament un dialogue avec l’État pour une solution équitable. Les membres du Collectif des détenteurs de titres sur le lotissement dit « Hangar Pèlerin », situé dans la zone des taxis, en face de l’ANACIM et dans l’enceinte de l’ASECNA à Dakar, ont exprimé leur « consternation et inquiétude » face à l’annonce de l’annulation de certaines parties de leur lotissement. Cette décision a été rendue publique lors de la lecture du Conseil des Ministres du 12 mars 2025. « Nous ne sommes pas des spéculateurs, mais des citoyens lésés ! » a-t-il clamé dans un communiqué de presse parcouru par Walfnet. Les détenteurs de titres se défendent vigoureusement de faire partie des « prédateurs fonciers » que l’État entend combattre. Ils se présentent comme des citoyens ordinaires, des familles, des travailleurs et des entrepreneurs ayant acquis leurs parcelles « dans les règles », à travers des procédures administratives officielles. Le Collectif souligne avoir contracté des prêts bancaires et investi leurs économies après s’être assurés de la légalité du lotissement, qui avait été réalisé par un fonctionnaire de l’État sénégalais. Ils rappellent avoir scrupuleusement suivi les démarches imposées par les autorités, obtenant les documents requis tels que les baux, le paiement des redevances domaniales, les autorisations de construire et les quitus délivrés par la DSCOS après vérifications. Face à cette situation, le Collectif déplore un « silence incompréhensible face à nos démarches répétées ». Depuis le début de cette affaire, ils affirment avoir multiplié les correspondances et les demandes d’audience auprès de diverses autorités concernées, allant des ministères des Infrastructures, des Finances et de la Justice à la Direction des Domaines, en passant par le Gouverneur de Dakar et la Mairie de Yoff. Malgré leurs efforts pour sensibiliser et trouver une issue concertée, seule une de leurs nombreuses sollicitations aurait reçu une réponse. Ce manque de considération est perçu comme une source de « grande frustration et d’une inquiétude légitime ». Le Collectif lance un « appel au dialogue et à une solution équitable ». Tout en affirmant comprendre et respecter la volonté de l’État de rétablir l’ordre dans la gestion foncière, ils refusent que cette démarche se fasse au détriment de citoyens de bonne foi. Garantir un traitement juste et transparent Si l’annulation de leur lotissement est jugée irrévocable, ils demandent instamment à être « formellement conviés aux discussions et impliqués activement dans le processus de réaffectation ». Pour le Collectif, il est impératif de pouvoir défendre les droits de chaque membre en veillant à ce que le site d’accueil soit au moins de valeur égale à celui du lotissement « Hangar des Pèlerins ». Il demande non seulement que chacun retrouve une superficie équivalente à celle initialement acquise mais aussi le respect des positions de départ (angle, orientation, accessibilité, etc.) soit assuré et que les propriétaires légitimes soient priorisés dans toute nouvelle attribution. Le Collectif appelle directement le Président de la République, le Premier ministre et l’ensemble du gouvernement à « garantir un traitement juste et transparent pour celles et ceux qui ont toujours respecté les règles de l’État ». Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/annulation-du-lot...

Accueil Envoyer à un ami Partager