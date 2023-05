"ANSD : Discrimination sociale et ethnique inacceptable" L'Autorité nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a pris une décision qui a soulevé des préoccupations quant à sa légitimité et son impartialité. En effet, l'ANSD a décidé de détacher les Lébous de la communauté Wolof sans aucun fondement historique, anthropologique, linguistique ou ethnographique. Cette décision est contraire à l'équité, car l'ANSD ne détache pas les sous-groupes Sereer du groupe Sereer principal, ni les sous-groupes Haalpulaar du groupe Peulh principal. Pourquoi cette différence de traitement envers les Lébous et les Wolofs ?



Les Wolofs et les Lébous partagent une même langue, des noms de famille, des terroirs d'origine, une culture, une spiritualité (ngéej), etc. Comparativement aux sept sous-groupes différents des Sereer, qui ne se reconnaissent pas dans la même langue ni dans le mode de vie, et qui parlent différents dialectes qui ne peuvent pas se comprendre entre eux. Ces différents sous-groupes Sereer parlent différentes langues Cangin qui sont différentes de la langue sereer principale, (Sereer-Sine). Il existe donc des différences culturelles entre les cinq groupes Sereer Cangin eux-mêmes et entre les cinq groupes Sereer Cangin et le principal groupe, Sereer-Sine.



Les Sereers-Sine, Ñominka, Palor (~Falor), Ndut, Saafi (~Safen), Noon et Laala (~Lehar) ne partagent pas non plus la même spiritualité, car Roog Sène n'est le Dieu des Sereers du Sine, pas des 6 autres sous-groupes Sereer. Aussi récemment qu'au 19ème siècle, tous ces groupes n'étaient pas inclus parmi les Sérérs. Par exemple, Sereer Ñominka est plus proche de la langue Socé. La principale langue sereer du Sine est plus proche de la langue pulaar que tout autre dialecte sereer. Les Sereers du Sine et les Sereers Ñominka, et les cinq autres dialectes sereers cangin ne peuvent pas avoir de conversation, ce sont des langues différentes ! C'est pourquoi à "Ndef leng", ils doivent parler Wolof pour se comprendre entre Sérèers.



En outre, la toponymie de la presqu'île de Ndakaaru est souvent la même que celle des terroirs Wolof de l'intérieur du pays. Par exemple, Mboul, la capitale du Kajoor, a Mboul chez nous à Ouakam. Jókkul au Bawal, Jokkul au Njambur, y a jókkul à tëŋgéej. Jokkul est souvent lié aux Ngueyeen (Ngëyeen) du Njàmbur, du Bawal et de Ndakaaru. Ndiare au Kajoor et les Lebou de Yoof, Thiouroure au Njàmbur et les Xàmb Thiouroure des Lebou de Yëmbël, etc.

