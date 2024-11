APPEL ? PR AMSATOU SOW SIDIBÉ, PRÉSIDENTE DE LA CNDH : «NOUS ALLONS ?UVRER POUR RAPPROCHER LA CNDH DES POPULATIONS» Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2024 à 15:13 | | 0 commentaire(s)|

La Commission nationale des droits de l’Homme (Cndh) prépare la période 2025-2029. A cet effet, un atelier de deux jours a été organisé. Dégagées, des orientations stratégiques. Faite, une synthèse. Pr Amsatou Sow Sidibé, pour la présenter. – On a produit du savoir. On a ri. L’utile et l’agréable, parce que «c’est dans un cadre détendu qu’on arrive à mieux produire». Et, c’est du sérieux, un atelier d’élaboration d’un plan d’actions de la stratégie de développement. La Com­mission nationale des droits de l’Homme (Cndh) du Sénégal a organisé le sien. C’est sa pédagogue de présidente, Pr Amsatou Sow Sidibé, qui blaguait sur le sérieux qui n’exclut pas la détente. On a ri. On a produit du savoir. Du savoir donc, qui indique la route pour 2025-2029, et dont Mme A. S. Sidibé a fait la synthèse, le 27 novembre, après deux jours de chauffage de matières grises. Il a été dégagé des orientations stratégiques dont la première porte sur le rang institutionnel de la Cndh. «Nous avons une loi depuis le mois de septembre. Ce n’était pas facile, puisqu’on attendait cette loi depuis 2012.» Votée, promulguée, publiée au Journal officiel, la loi ! Il reste toutefois des actions à mener autour d’elle, «en particulier l’élaboration d’un décret d’application de cette loi. Nous y sommes». Ce qu’en outre veut la Cndh, dans le cadre de la première orientation stratégique qui porte sur l’institutionnel, «c’est d’abord et avant tout le retour du Sénégal au statut A». Le vœu est dit et, les formes, mises dans le discours pour l’accompagner : professeure l’a dit, poing fermé. On est au B, «contrairement à ce qui se passe dans le monde en général». Et, sans doute, le A aide plus au rayonnement d’un pays dans la scène internationale. Entre autres vœux, dans toujours la première orientation stratégique, celui de se référer au Principe de Belgrade (2012) «qui exige que les institutions nationales des droits de l’Homme travaillent avec le Parlement». Ainsi, dira la présidente de la Cndh, «nous allons fortement nous rapprocher de l’Assemblée nationale du Sénégal» et travailler avec elle, «pour toutes les actions relatives au vote de lois».(…),renseigne le Quotidien.7



Source : https://senemedia.com/annonce-77338-appel-pr-amsat...

