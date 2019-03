APR Kébémér: Matar Ndiaye s'en prend à Fada et Cie, dou gnou touss.. Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mars 2019 à 20:03 | | 0 commentaire(s)| A Kébémer, les apéristes et leurs alliés ne parlent plus le même langage. Face à la presse, Matar Ndiaye et ses camarades ont dénoncé la tentative de récupération de la victoire dans le département par Modou Diagne Fada et d'autres responsables. Selon eux, Fada a été battu à Darou Mousty son fief par la coalition Idy 2019 et donc, il ne peut en aucun cas se glorifier. Ces jeunes ont profité de cette tribune pour, déplorer le manque d'accompagnement des jeunes et interpellent le Président Macky Sall.



