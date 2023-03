APR: « L’impact réel des décisions gouvernementales s’inscrit dans une gouvernance efficace, inclusive et pragmatique » Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République souhaite un bon jeun à nos compatriotes chrétiens en ce début de carême, temps de dévotion, de ferveur et de pénitence, ainsi que des prières exaucées. L’APR adresse ses chaleureuses félicitations au Khalif de Médina Gounass pour l’inauguration de la Grande mosquée de Bopp et profite du démarrage du Daaka, retraite spirituelle de Médina Gounass pour prier Dieu d’exaucer toutes les prières pour la paix, la concorde et la cohésion nationale.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2023

Le succès retentissant de la tournée économique du Président Macky Sall dans la région de Sédhiou après Tambacounda et Thiès démontre, une nouvelle fois, que la démarche présentielle, faite d’une écoute attentive auprès des populations pour mesurer l’impact réel des décisions gouvernementales s’inscrit résolument dans une gouvernance à la fois efficace, inclusive et pragmatique.



Ainsi, l’Alliance pour la République se félicite du maintien de la dynamique d’investissements, de territorialisation des politiques publiques d’équité et de justice sociale, dans un contexte marqué par la relance économique et la consolidation de la trajectoire d’émergence du Sénégal avec un budget social à plus de 6000 milliards de francs.



Aujourd’hui, avec un programme d’investissements publics de 400 milliards FCFA sur 3 ans, le Président Macky Sall poursuit son option pour le développement inclusif de Sédhiou, appelée à devenir un pilier économique du Sénégal, au regard des énormes potentialités de la région.



Et, la prise en compte des questions liées à la santé, à l’éducation aux infrastructures de désenclavement, à la culture, à l’agriculture et à l’élevage révèle une ambition et une vision articulées autour d’un fort contenu économique et social, saluées par une mobilisation à la fois historique et exceptionnelle des populations de toutes les localités de la région.



Pour l’Alliance Pour la République, c’est également l’occasion de saluer d’une part l’Appel lancé par le Président de la République au MFDC pour le dépôt des armes et la paix en Casamance et d’autre part, de marquer son soutien total à notre armée dans sa mission de sécurisation et de pacification.



Le SEN, félicite dans le même élan, le Président de la République pour la signature du décret portant sur la baisse des prix des loyers et la mise en place d’un dispositif organisationnel de suivi et de régulation pour garantir l’effectivité des mesures de haute portée sociale, prises par le Président de la République.



En outre, l’APR condamne avec fermeté les propos choquants et empreints de xénophobie prononcés le 21 février 2023 par le Président de la Tunisie, à l’endroit de migrants originaires d’Afrique subsaharienne qui vont à l’encontre de l’esprit, de la lettre et des principes à la base de l’Union africaine. En effet, les États membres de l’Union africaine doivent traiter tous les migrants avec dignité et s’abstenir de propos haineux à l’endroit de compatriotes africains.



Alors que le Sénégal, notre pays se construit dans la paix, l’équilibre et le respect total de notre souveraineté, assure la protection de nos compatriotes de la diaspora, l’opposition s’agite, toute honte bue, dans une campagne internationale pour implorer l’occident de s’immiscer dans nos affaires intérieures. Curieuse attitude pour ceux qui réclament la souveraineté nationale.



Aussi, l’APR dénonce cette attitude irresponsable et juvénile d’une opposition fébrile, en perte totale, qui se trompe d’époque et qui a fait l’amer constat du rejet ferme et sans équivoque de leur attitude par les Sénégalais, qui refusent avec dignité et détermination que leur pays soit chahuté à l’étranger.



L’APR appelle les responsables et militants du Parti ceux de BBY et de la grande coalition de la majorité présidentielle à rester fermes, mobilisés et engagés pour combat pour la défense de la République, la préservation des valeurs cardinales qui la fondent et la consolidation de la nation sénégalaise.



A cet égard, l’APR engage les camarades de la Région de Kaolack, qui ont décidé après Thiès, Tambacounda, Saint Louis, Pikine, Ziguinchor, Niaguis, Kédougou, Sédhiou de reprendre le flambeau républicain, le 12 mars 2023 à Ndiaffate, à l’occasion d’un vaste rassemblement régional pour dire oui à la République.





