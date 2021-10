APRES LE KO DE BOMBARDIER EN MMA SAMEDI DERNIER FACE AU POLONAIS MARIUSZ PUDZIANOWSKI: Gaston Mbengue clashe le MMA, raille B52 et prévient les autres lutteurs Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|





Le Don King de l’arène désavoue le MMA. Selon lui, les conditions de tenue de ce sport, qui attire de plus en plus bon nombre de lutteurs sénégalais, ne sont pas «humaines». Au micro de Gaston Production, il défend que les lutteurs feraient mieux de s’arrêter à la lutte sénégalaise. Raison invoquée : le MMA ne paie pas autant et est plein de risques.





«Je n’aime pas le MMA et je ne le regarde pas, ce n’est pas humain»



«C’était une mauvaise nouvelle d’apprendre la défaite de Bombardier. Je l’ai eu au téléphone ; il nous a rassurés sur son état de santé. Il a eu des combats beaucoup plus durs que celui-là. La preuve, il m’a dit que quelques minutes après, il est parti faire un scanner. Il a aussi reconnu qu’il a commis une erreur sur ce combat. Pour dire vrai, je pense que Bombardier a commis une erreur de choix. il n’aurait pas dû accepter ce combat face à cet adversaire. D’abord, je n’aime pas le MMA et je ne le regarde pas, ce n’est pas humain. Prendre deux champions, les mettre dans une cage et les laisser s’entretuer, je ne peux pas regarder ça. Ce n’est pas joli.»



«Le MMA, ce n’est pas de la lutte, c’est opposer deux personnes dans une cage pour qu’elles s’entretuent»



«Bombardier, depuis 6 ans, évolue dans le MMA avec des victoires. C’est son courage et son audace qui l’ont poussé à prendre ce gars qui a remporté le tournoi plusieurs fois. Le gars dépasse largement la normale. Quelqu’un qui tire un avion, un camion et autres objets lourds, n’est pas humain. Bombardier m’a confié qu’il voulait prendre sa revanche, je m’y suis farouchement opposé. Reug-Reug aussi a eu sa dose. Le MMA ne fait pas partie de notre culture. Le MMA, ce n’est pas de la lutte, c’est opposer deux personnes dans une cage pour qu’elles s’entretuent. On doit oublier le MMA et retourner à nos valeurs. On a vu aussi Ama Baldé s’engager».





«Si le Cng interdit aux lutteurs qui ont déjà un contrat d’aller combattre en MMA…»



«Je pense qu’il faut revoir les choses. Si Le Cng interdit aux lutteurs qui ont déjà un contrat d’aller combattre en MMA, on prendra cette nouvelle avec joie. les lutteurs vont le respecter par force. J’en ai discuter avec le président du Cng Bira Sène. Je vous dis, les cachets que les lutteurs ont avec moi sont 5 fois voire 6 fois supérieurs à ce qu’ils ont en MMA.»





«Le MMA ne paie pas beaucoup, Bombardier lui-même l’a reconnu»



«Je lui ai dit d’arrêter le MMA. Ça n’a rien à voir avec le contrat qui nous lie, je lui ai donné ce conseil en tant que grand-frère ou oncle. Je ne veux pas être spectateur de quelqu’un qui veut se suicider. Ce sera non-assistance à une personne en danger. Heureusement qu’il a compris et accepte mon conseil. je ne pouvais pas l’empêcher d’aller faire le MMA. Bien qu’il soit en contrat, on ne peut pas lui refuser ça, d’autant plus qu’il est dans le MMA depuis des années. Et puis les temps sont durs pour tout le monde. Son combat avec Balla Gaye a été renvoyé plusieurs fois. Mais il faut le dire, le MMA ne paie pas beaucoup, Bombardier lui-même l’a reconnu. Le MMA n’a pas d’argent. En plus des risques. Ils doivent tous revenir à la raison et se concentrer sur la lutte sénégalaise. Bombardier a été sauvé par le gong. Il va revenir et recommencer ses préparatifs pour le combat contre Balla Gaye. Le temps d’arrêt pour Bombardier sera d’un mois, pour un repos médical.»







Source : Source : https://www.jotaay.net/APRES-LE-KO-DE-BOMBARDIER-E...

Accueil Envoyer à un ami Partager