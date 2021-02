APRES LEUR GARDE-A-VUE DANS LES COMMISSARIATS DE DIEUPPEUL ET CENTRAL Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 22:01 | | 0 commentaire(s)|

Les 20 jeunes militants de pastef dénoncent les actes de torture de la police Libérés après leur garde à vue dans les commissariats de police de Dieuppeul et Central, les 20 jeunes militants de Pastef, arrêtés lors des violences à la cité Keur Gorgui l'autre lundi, ont tenu un point de presse hier. But de ce face-à-face avec les journalistes : dénoncer les actes de torture dont ils ont été victimes de la part des policiers des deux commissariats



Source : Source : https://letemoin.sn/apres-leur-garde-a-vue-dans-le...

