ASC Lébougui / Qatar 2022 : Le Collectif des présidents des supporters du foot local, crie à l'indignation

Mercredi 19 Octobre 2022

Le collectif des présidents de comité des supporters du football local, créé depuis 2019, pour lutter contre les violence dans les stades, réclame plus de considération de la part des dirigeants. Au moment où le président de la République subventionne les supporters de l'ASC Lebougui, une équipe de Navétanes pour le Mondial, il aurait dû commencer par les clubs du football local. Il demande au chef de l'Etat et au ministre des Sports, Yankhoba Diattara, de prendre en compte les comités des supporters du foot local pour les besoins du Mondial.

Mor Talla Gaye, président du comité des supporters de l'As Pikine, a fustigé leur non prise en compte en direction de Qatar 2022.