ASECNA : Les travailleurs prévoient une grève de 24 heures, pour défendre leurs droits

L'Intersyndicale des travailleurs de l’ASECNA au Sénégal, composée des syndicats SYDCAS, SDTS, SACS, SNTAC/CDSL, SNEAS, SATAS/UNSAS, et SNTAC/CNTS, a officiellement annoncé un préavis de grève pour le 12 avril 2025. Cette décision concerne l’ensemble des travailleurs sénégalais de l’ASECNA, qui revendiquent plusieurs mesures pour améliorer leurs conditions de travail et garantir une meilleure gestion des primes et des effectifs.

Dans un communiqué daté du 12 mars 2025, les syndicats précisent que le mouvement de grève durera 24 heures renouvelables, à compter de 08H00 TU, avec un certain nombre de demandes urgentes. Parmi ces revendications figurent notamment le paiement intégral des arriérés de l'ISA (Indemnité de Service Aérien), ainsi qu'une solution pour garantir un paiement mensuel et une réintégration dans le paiement de l'ISA de l'augmentation liée à cette prime. Les syndicats ont également exprimé des préoccupations concernant la résorption du sous-effectif dans les métiers de l'exploitation de la navigation aérienne, en particulier pour les contrôleurs de la circulation aérienne.

Le préavis de grève est motivé par la nécessité de répondre à des problématiques de longue date. Selon le communiqué, « nous venons porter à votre connaissance la décision de l’ensemble des travailleurs sénégalais de l’ASECNA au Sénégal, d’observer un mouvement de grève ». Les syndicats soulignent qu’au cours de cette grève, l’ensemble des travailleurs sénégalais, de tous corps de métiers confondus, de la Représentation et de la direction générale de l’ASECNA observeront un arrêt de travail.

Cependant, ils ont précisé que des mesures seraient prises pour assurer la continuité des services essentiels. Ainsi, les services de la circulation aérienne ne seront fournis qu’au trafic en survol, mais une exception sera faite pour certains types de vols : ceux des chefs d’État et de gouvernement, les vols militaires, ceux effectuant des évacuations sanitaires, ceux à caractère purement humanitaire et les vols participant à des opérations de recherches et de sauvetage.

Cette grève intervient après plusieurs correspondances adressées au ministère de tutelle, dont une datant du 05 septembre 2024 et une autre du 28 février 2025, et dans un contexte où les revendications des syndicats demeurent sans réponse satisfaisante jusqu’à ce jour. Le climat social au sein de l’ASECNA se tend, et les travailleurs n'excluent pas d'autres actions si leurs demandes ne sont pas prises en compte.

Les syndicats soulignent que ces actions sont menées en conformité avec les dispositions de la convention C87 de l'OIT, ainsi que de l’article 25 de la constitution sénégalaise, et sont considérées comme un droit fondamental des travailleurs.