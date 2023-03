ASPT / Promotion du tourisme interne: La phase 2 de la campagne "Taamu Sénégal"

Lundi 20 Mars 2023

L’initiative «Taamu Sénégal » de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) se poursuit au profit du tourisme domestique sénégalais. Lancée en juin 2020, cette politique de promotion axée sur « la stimulation de la demande interne et une exposition massive de l’offre de la destination Sénégal aux nationaux, aux résidents expatriés et à la diaspora » a connu un succès. Ainsi, l’ASPT a décidé de consolider les acquis et d’ouvrir de nouvelles perspectives, à travers la campagne Taamu-Sénégal 2023, lancée ce dimanche 19 mars.