Invité de ce numéro de "Au TÉLÉPHONE DE DAKARACTU", Moustapha Diakhaté aura choisi de frapper vite et fort. Il n'aura été point question pour lui d'y aller avec le dos de la cuillère lorsqu'il a été interpellé sur la diffusion par Yakham Mbaye de l'enregistrement sonore que Ousmane Sonko avait envoyé à Cheikh Issa Sall. L'ancien Président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakar se désolera, d'une part, des comportements qu'il juge "décevants et inélégants" du ministre Mansour Faye face aux institutions de ce pays, l'Ofnac en l'occurrence et d'autre part des attitudes irréventielles du directeur de l'ADM qui a foulé au pied la loi sur la protection des données personnelles, en tant qu'ancien magistrat et de Ousmane Sonko qui, dit-il, n'avait qu'à dire la vérité .



Moustapha Diakhaté aura aussi accepté d'aborder avec nous ses relations avec le Président Macky Sall et la question du problème d'eau à Touba. À suivre absolument !

Source : https://www.dakaractu.com/AU-TELEPHONE-DE-DAKARACT...