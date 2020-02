AUDIO-la fille de Mame Makhtar Guèye retrouvée dans une auberge avec son amant (police)

Portée disparue depuis hier, la fille de Mame Makhtar Guèye de l’ONG Jamra, a été retrouvée, ce samedi peu après 20h. Selon la RFM qui donne l’information, la disparue se trouvait dans une auberge en compagnie de son amant. Et de préciser que la police qui a déployé tous ses moyens pour retrouver Fatou Bintou Guèye, a révélé que cette dernière n’a donc pas été enlevée comme beaucoup le pensaient. Mais, elle a été retrouvée saine et sauve.



Pour rappel, le porte-parole de Jamra avait adressé une lettre au commissaire central de Dakar pour attirer son attention. Ce, après avoir tenté de joindre sa fille.



