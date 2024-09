AUDITIONS À LA DIC – L’homme d’affaires Abdoulaye Sylla convoqué et entendu par les enquêteurs. Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2024 à 23:43 | | 0 commentaire(s)|

Les choses paraissent aller plutôt très vite. Depuis que les magistrats du pool judiciaire financier ont été installés le 17 septembre dernier, la Division des Investigations criminelles semble être devenue le chemin le plus arpenté par les pontes du défunt régime. Si politiquement, il n’a pas été très en vue, Abdoulaye Sylla d’Ecotra a été, néanmoins, l’un des hommes d’affaires les plus en vue pendant les 12 dernières années.



Nos sources nous informent qu’il a passé ce 20 septembre 2024 une bonne partie de la journée entre les mains des enquêteurs. C’est aux environs de 20 h 30 minutes qu’il a été laissé libre.



Nos tentatives de savoir les raisons de sa convocation sont restées infructueuses. Nous y reviendrons…

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/AUDITIONS-A-LA-DIC-L-hom...

