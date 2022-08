Abattage des arbres au Fouta: Paysans et éleveurs portent la couronne d’épines

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Août 2022 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Au Fouta, c’est la course à la déforestation. Les éleveurs et les paysans multiplient la coupe abusive du peu d’arbres à épines qui restent encore dans la zone frappée par l’avancée du désert.



En attendant l’installation de l’hivernage qui est d’année en année moins pluvieux, les clôtures des champs sont déjà prêtes. Des clôtures faites de branches de jujubiers, de balanites aégyptiaca (soump), d’acacia.



Ces coupes d’arbres ont un impact sur la pluviométrie qui ne cesse de diminuer. Pire cette année, les deux premières grandes pluies ont été enregistrées dans la deuxième semaine du mois d’août..



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook