Abdou Diouf et Abdoulaye Wade n’ont pas mérité le deuxième mandat plus que Macky Sall, selon Daouda Faye Vava

Pour Daouda Faye Vava, ancien ministre des Sports, Macky Sall a la légitimité historique de demander un deuxième mandat et ses prédécesseurs Abdou Diouf et Abdoulaye n’ont pas plus mérité que l’actuel président du Sénégal d’avoir un deuxième bail au Palais de la République du Sénégal.



« On est en pleine campagne électorale, mais, moi, je ne serais pas candidat, car, je suis atteint par la limite d’âge, j’aurais 75 ans en 2019. Mais, j’avais trois candidats, mais, présentement, j’en ai deux et Macky Sall en fait partie. Mais, il faut dire que Macky Sall et ses partisans de Benno Bok Yakaar ont légitimement le droit de chercher un deuxième mandat. Tous les présidents qui se sont succédés au Sénégal ont fait, au moins, un mandat. Tous. La tradition politique sénégalaise, c’est deux mandats, en tout cas, le bilan de Macky, c’est à ses partenaires de le défendre. Mais, les prédecesseurs de Macky (Ndlr : Senghor, Diouf, Wade) n’ont pas mérité le deuxième mandat plus que Macky le deuxième mandat », a déclaré Daouda Faye ce dimanche lors de l’émission « Grand Jury » suivie par Leral.net, au micro du journaliste Antoine Diouf.



Rappelons que les joutes de l'élection présidentielle sont fixées au dimanche 24 février 2019 si l’on se réfère au Décret n*2018-253 du 22 janvier 2018.



Avec 1 909 244 de voix soit 65,80 % de l'électorat, Macky Sall avait été élu Président de la République du Sénégal devant Abdoulaye WADE 992 556 soit 34,20 % pour 2 901 800 suffrages valablement exprimés. C’était en substance la décision du Conseil constitutionnel en date du 6 mars 2012 proclamant les résultats du 1er tour du scrutin de l’élection du Président de la République.

