Abdou Elinkine Diatta, tué à Mlomp: Le rebelle est une vieille connaissance d'Abdoulaye Baldé

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 12:16 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé s'est livré à des confidences sur Abdou Elinkine Diatta, le chef rebelle tué par deux individus armés, dimanche dernier à Mlomp en Casamance. Le leader de l'UCS dit avoir passé son enfance avec l'ex secrétaire général du Mfdc.



"C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé l'enfance à Elinkine. Mais sa famille est originaire de Mlomp, où il a été assassiné. Pour mon cas, c'est ma grand-mère, originaire de Kabrousse, qui était mariée à Elinkine. Je passais mes vacances à Elinkine avec ma grand-mère. Donc, c'est là-bas que j'ai connu Abdou Elinkine. On jouait au football ensemble. Il était gardien de but et moi attaquant", se rappelle Abdoulaye Baldé.



Le défunt chef rebelle, témoigne-t-il, "est un homme très véridique, quelqu'un de très sincère. Il avait de fortes convictions. C'est pourquoi, quand j'ai su qu'il était dans la rébellion, je n'ai pas cherché à l'en dissuader".



Elinkine Diatta, ajoute-t-il encore, "ne s'est jamais attaqué à ma personne. Parce qu'il sait que je respectais ses convictions, même si je ne les partageais pas. Lui aussi, il respectait mes positions politiques".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos