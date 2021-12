Abdou Karim Fofana: "Le PSE c'est d'abord une transformation structurelle de l'économie..."

Vendredi 17 Décembre 2021

Le ministre chargé du suivi du Plan Sénégal Émergent a présidé l’atelier de validation de la stratégie du plan Sénégal émergent / Vert (PSE / VERT), qui est un programme qui prend en compte les aspects économiques, sociaux et de bonne gouvernance.

En réalité, dans sa politique de mise en œuvre du plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré, le gouvernement du Sénégal entend bien mettre l’accent sur le PSE Vert et impacter ainsi sur le capital humain à tous les niveaux.