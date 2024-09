Abdou Karim Sall lance une nouvelle coalition politique : "And si Kolute nguir Sénégal" (AKS) Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2024 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|

Une nouvelle dynamique politique voit le jour, avec la création de la coalition "And si Kolute nguir Sénégal" (AKS), portée par Abdou Karim Sall, ancien ministre sous le régime de Macky Sall. Actuel maire de Mbao, Abdou Karim Sall marque ainsi son retrait de l'Alliance pour la République (APR), pour embrasser une nouvelle trajectoire politique indépendante.



Lors de la cérémonie de lancement de la coalition AKS, Abdou Karim Sall a exprimé sa volonté de rassembler les forces vives de la nation, dans une démarche transparente, en vue des prochaines élections législatives. Cette initiative vise à réformer le paysage politique sénégalais et à renforcer la participation citoyenne.



Avec AKS, l'ancien ministre tend la main à tous les acteurs politiques et sociaux partageant sa vision pour un Sénégal meilleur, misant sur des élections inclusives et démocratiques. Ce tournant politique pourrait influencer significativement, les rapports de force en vue des scrutins à venir.

