Abdou Latif Coulibaly : « je ne comprends pas qu’une personne puisse avoir 8 véhicules à son service personnel » L’ancien ministre de la Culture est revenu sur l’information distillée par la presse, révélant qu’une autorité de l’Etat disposait de 8 véhicules de service.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2019 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|

« Je ne comprends pas comment en est-on arrivé à ce qu’une personne puisse avoir 8 véhicules à son service personnel », a-t-il indiqué ce dimanche dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio. « Il y a bien quelqu’un qui les a affectés là-bas. C’est une faute de gestion et ce n’est pas normal », a-t-il ajouté, soulignant que « ce n’est pas au ministre à qui on affecte le véhicule. Il y a plusieurs services auxquels on affecte deux ou trois véhicules dans un ministère ».

Dans tous les cas, a-t-il dit, « tout manquement doit être réglé d’une façon ou d’une autre. Tout manquement dans la conduite d’une mission doit être vérifiée et sanctionnée. »



