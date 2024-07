Abdou Niang, Médecin-Colonel, président de la Société sénégalaise de Néphrologie Dialyse: « Un million de personnes souffrent d'insuffisance rénale au Sénégal »

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2024 à 21:03 | | 0 commentaire(s)|

Le médecin-colonel Abdou Niang, directeur de l'hôpital Dalal Jam de Guédiawaye et président de la Société sénégalaise de Néphrologie Dialyse, a révélé dans un entretien avec Leral.net, que près d'un milliard de personnes (860 millions) souffrent d'insuffisance rénale sans le savoir, soit deux fois plus que le nombre de diabétiques. Au Sénégal, un million de personnes sont touchées par cette maladie, sur une population de 17 millions. Malgré un budget de 6 milliards de francs CFA alloué par l'État pour la dialyse, ce montant ne couvre même pas 10 % des besoins. Le colonel Niang appelle l'État, à investir davantage dans la transplantation rénale et à améliorer les capacités de greffage des hôpitaux, tout en réfutant les accusations portées contre lui et réaffirmant son engagement envers les patients.