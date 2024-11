Abdoul Mbaye :" Ne votez ni pour des traîtres ni pour ceux qui les accueillent

Abdoul Mbaye appelle les Sénégalais à voter, le 17 novembre 2024, pour des femmes et des hommes intègres et porteurs de valeurs.



"Sénégalaises, Sénégalais, faites le choix de femmes et d’hommes de valeurs pour le 17 novembre 2024. Ne votez ni pour des traîtres ni pour ceux qui les accueillent. Notre Peuple et notre jeunesse méritent d’être mieux représentés à l’Assemblée nationale. Votez SENEGAALKESSE", a t-il écrit sur sa page Facebook.