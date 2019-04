Abdoulahi Thiaw: Ce qu'a dit Bamba et Maodo à propos des Layénes.. Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 18:17 | | 0 commentaire(s)| Que ça soit Serigne Touba ou El hadj Malick Sy, tous accordaient un grand respect à Seydina Limamou Laye, déclare Abdoulahi Thiaw Lahi. Selon le petit fils de Baye Laye, chacun des deux saint-hommes a écrit pour saluer et magnifier la dimension spirituelle et humaine de Baye Laye, témoignant ainsi des relations fraternelles qui existaient entre ces érudits de l'islam.



Accueil Envoyer à un ami Partager