Abdoulaye Bathily: « Une coalition de partis ne doit pas se transformer en parti unique »

Interpellé samedi 23 juin 2018 lors du lancement de son ouvrage « Mai 1968 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie », sur sa position concernant la loi sur le parrainage , le professeur Abdoulaye Bathily estime maintenir sa position.



Selon lui, requérir 65 000 signatures pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle, est un recul pour la démocratie. « Si c’est réduire le nombre de candidatures, je pense que le bulletin unique peut être une alternative. Je vais partout en Afrique pour superviser des élections; mais c’est ce modèle qui est adopté. En plus cela diminue au moins de 50%, le coût de l’élection », a-t-il laissé entendre.



Et que dire du Conseil constitutionnel que gère le processus de contrôle des signatures. M. Bathily de répondre: « En 1968, la justice et l’Assemblée nationale étaient aux ordres du parti au pouvoir. Et cela n’a pas changé. » Bathily pousse la réflexion plu loin pour dire qu’il y a une tendance non seulement au Sénégal, mais aussi dans d’autres pays, selon laquelle les coalitions de parti apparaissent de plus en plus comme des partis uniques.



A l’en croire, ils ont des majorités à l’Assemblée nationale et que c’est eux qui décident de tout sans concertation. « Une coalition de partis ne doit pas se transformer en parti unique » a t-il révélé, faisant certainement allusion à la prédominance de la coalition Benno Book Yakaar dans l’espace politique selon l’As.



Il rappelle avoir été le premier à dénoncer cet état de fait en 2000, quand Me Abdoulaye Wade a commencé à vouloir phagocyter tous les partis politiques en compétition dans ce pays.