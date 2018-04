Abdoulaye Bathily sur le procès Khalifa Sall : « Dès le départ, je l'ai senti. Il est clair que c'est un procès politique »

L'ancien Chef de file de la Ligue démocratique mouvement pour le parti du travail (Ld/Mpt) qualifie l'affaire Khalifa Sall de "procès politique" sous-tendu, selon ces propres termes, par une "instrumentalisation de la justice".



"Dès le départ, je l'ai senti. Il est clair que c'est un procès politique. Je me suis renseigné à différents niveaux et le déroulement même du procès, les péripéties de cette affaire montrent très clairement qu'il s'agit d'une affaire politique", tacle le candidat malheureux à la présidence de la Commission de l'Union africaine (Ua).



Abdoulaye Bathily martèle : "Pendant 40 ans, j'ai participé à toutes les luttes politiques. Et dans la justice, comme tous les corps de métiers, il existe des brebis galeuses en son sein. Tous les corps de métiers ont des brebis galeuses et très souvent, dans les luttes politiques, les pouvoirs en place instrumentalisent la justice".



L'ancien ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Habib Thiam (Abdou Diouf), ministre de l'Énergie et des mines dans celui de Moustapha Niasse en 2000 (Wade), puis vice-président de l'Assemblée nationale, était l'invité, ce dimanche, du "Grand Jury" présenté par Mamadou Ibra Kane.



Dié BÂ