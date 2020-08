Abdoulaye Cissé: « Le secteur hôtelier est extrêmement impacté par la Covid-19 » (Vidéo)

Le journal Abdoulaye Cissé a juge extrême, l’impact de la covid-19 sur le secteur hôtelier sénégalais. Dans l’émission infos du matin de la TFM, il a déclaré que les hôtels et leurs personnels sont est le plus affectés par la pandémie, après les entreprises du secteur des transports aérien. Il a même affirmé que, plusieurs hotels, à Saly ont déjà fermer leurs portes à cause de la pandémie. Abdoulaye Cissé demande par ailleurs, à l’Etat de mettre en place de mettre en place des politiques fortes pour aider ce secteur à sortir la tête de l’eau.