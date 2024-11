Abdoulaye Daouda Diallo et Abou Sidi Ba en tournée triomphale dans le département de Podor Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|





Le mercredi 14 septembre 2024, les responsables de Macky Sall se sont rendus dans le secteur de Yaare Lao, dans la commune de Doumga Lao. Partout, l’accueil a été chaleureux avec des rassemblements populaires. Dans cette zone, Abdoulaye Daouda Diallo était accompagné d'Abou Sidi Ba, candidat sur la liste nationale de la coalition Takku Wallu Sénégal, ainsi que de nombreux leaders, responsables politiques et maires.



Pour la deuxième étape de leur tournée, Abdoulaye Daouda Diallo et son équipe se sont rendus à Aram, Madina, Cas-Cas, Dioudé Diabé, et d'autres localités des communes de Madina et Méry. Là, les populations locales ont dressé le bilan des réalisations d'Abdoulaye Daouda Diallo dans le département de Podor : forages, cases de santé, création de postes de santé, écoles, électrification, construction de collèges, emplois créés, financements pour les femmes, et bien plus encore. La coalition "Takku Wallu" poursuit ses caravanes et meetings pour affirmer sa suprématie dans le département de Podor, l'un des bastions de l'APR.Le mercredi 14 septembre 2024, les responsables de Macky Sall se sont rendus dans le secteur de Yaare Lao, dans la commune de Doumga Lao. Partout, l'accueil a été chaleureux avec des rassemblements populaires. Dans cette zone, Abdoulaye Daouda Diallo était accompagné d'Abou Sidi Ba, candidat sur la liste nationale de la coalition Takku Wallu Sénégal, ainsi que de nombreux leaders, responsables politiques et maires.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Abdoulaye-Daouda-Diallo-et-...

