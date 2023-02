Abdoulaye Diagne charge Ousmane Sonko: « Il semble perdre la raison...» Dans une contribution intitulée « Le battement d’ailes d’un oiseau de mauvais augure ne changera jamais la direction du vent » le Député Abdoulaye Diagne charge Ousmane Sonko. Le parlementaire déclare notamment que le leader de Pastef se saurait sous le verrou judiciaire et en a perdu la raison. D’où son intention, selon lui, de semer la discorde dans le pays.

« Depuis que le Sieur Ousmane Sonko, informé par ses conseillers sur la délicatesse de ses dossiers qui ne lui offrent aucune voie d’issue. «L’homme des douceurs sensuelles» semble perdre la raison et tente à tout prix de couper les piliers et liens qui ont, depuis des décennies, permis à ce pays de faire face à toute forme de menaces au niveau interne comme en-dehors de nos frontières.



Provocations après provocations, actes après actes insultant sans aucune distinction et de manières éhontées et sataniques, Ousmane Sonko tire sur qui bouge à sens inverse de sa direction sinueuse et qui s’assombrit de jour en jour. Son seul dessein reste de semer le désordre dans ce pays, en épargnant aucun secteur, aucune institution, aucune doctrine, aucune croyance, foulant du pied les valeurs et principes morales, incitant au chaos, par des termes et actes que la décence et l’élégance réfute de redire, d’expliquer ou de montrer.



Aujourd’hui, tous les hommes soucieux du bien-être des Sénégalais, désireux d’un Sénégal émergent et stable, ont finalement compris le projet maléfique de ce type venu en politique par accident de parcours et animé par une volonté manifeste de conduire ce pays vers l’irréparable. Car ce dernier, ne souhaite point au régime actuel de poursuivre son brillant et irréfutable bilan à tout point de vue. Parce qu’ayant compris que son offre politique, désormais connue des Sénégalais, est lamentable, et terrifiante.



Que sa bande qui l’utilise comme une bête destinée à l’abattoir, sache que non seulement ce pays ne tombera pas, mais qu’il ne tombera pas entre les mains d’incultes de traînards nocturnes, de voleurs et de sanguinaires. Au regard de ses multiples provocations, ses défiances sans cesse aux autorités étatiques, judiciaires, aux forces de défense et de sécurité, mais aussi déplorablement aux foyers religieux, Ousmane Sonko se croit investi d’une mission qui lui rend invulnérable, non justiciable et un hors-la-loi qui peut tout se permettre. Qu’il se détrompe, car nul ne peut penser ni prétendre être supérieur à cette Grande Nation.



Qu’il sache et pour toutes ses troupes déployées à sa cause, le temps lui est compté. Il répondra devant la justice des tribunaux ainsi que le tribunal social et populaire des Sénégalais car le battement d’ailes d’un oiseau de mauvais augure ne changera jamais la direction du vent…



