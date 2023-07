Abdoulaye Diouf Sarr-Amadou Bâ : Un duel sans fin ! Si tout semble doux dans la rivalité entre les protagonistes à la candidature de BBY, pour la succession du Président Macky Sall, c'est loin d'être le cas entre les deux grandes figures de l'Alliance Pour la République de Dakar. Amadou Bâ et Abdoulaye Diouf Sarr ont réveillé le démon qui les opposait. Les hostilités ont été lancées lors d'un rassemblement de soutien au futur choix de Macky Sall.

Les militants des deux camps continuent de s'accuser des violences enregistrées. Les femmes Apèristes de la coordination communale des Parcelles Assainies, sont dans tout leurs états, après les violences notées lors de la lecture d'une " résolution de soutien au choix de Macky Sall " pour sa succession à la candidature de Benno Bokk Yakaar. " Dans des circonstances pareilles, chaque militant a le droit de manifester son soutien à son leader. C'est ce que nous fait pour Amadou Bâ. Mais nous avons été surpris de la présence d'une bande de nervis armés de bombes à gaz qu'ils ont aspergé sur des gens ", déclare Mbathio Niakhasso, responsable APR / PA.



Dans "Point Actu", la Haut Conseillère des Collectivités Territoriales et ses camarades condamnent " avec la dernière énergie, les violences au sein de la mouvance présidentielle ". Toutefois, les femmes responsables de l'APR des Parcelles Assainie marquent son soutien à l'endroit de son responsable politique, en l'occurrence le Premier ministre Amadou Bâ. " Nous n'allons pas rester les bras croisés alors que des gens veulent tenter à l'intégrité physique de notre coordinateur, de surcroît le Premier ministre du Sénégal, nommé par le Président Macky Sall. Quiconque veut s'attaquer à lui passer par notre corps ", préviennent-elles. Elles appellent, par ailleurs, à l'unité derrière le choix du Président. Du côté du camp adverse, l'ancien ministre de la Santé et de l'Action Sociale et lavé en grande pompe.



Ses soutiens le présentent comme le plus courageux des candidats à la candidature de BBY. "Assumer ses choix devant le Secrétariat exécutif national de l’APR et devant ses militants, devrait être un passage obligatoire pour qui devrait être le candidat de la majorité présidentielle. C’est ce qu’a fait M. Abdoulaye Diouf Sarr, avec éthique, en toute intégrité, responsabilité et transparence " a écrit, Idrissa Diagne, président du Mouvement Ande Taxawu Sunu Commune Sakal. Ce membre des Amis de Diouf Sarr, s'attaque indirectement au PM.



" Lorsque des responsables politiques manipulent la vérité pour des gains personnels, cela contribue à alimenter le populisme ". Pour rappel, la rivalité entre Amadou Bâ et Abdoulaye Diouf Sarr a toujours surgi à l'heure des grandes batailles. Ce fut le cas pour la conquête de la ville de Dakar aux élections municipales de 2021.



