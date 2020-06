Abdoulaye Diouf Sarr à ses parents Lébou de Ouakam : « Avec votre soutien, rien n’empêche de réussir la mission » Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juin 2020 à 21:51 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre de Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a été l’hôte de la communauté Lébou de Ouakam. Ses parents très fiers de son engagement et de ses efforts dans la lutte contre l’épidémie de Covid 19 lui promettent un soutien indéfectible dans l’accomplissement de sa mission. Recevant le soutien de ses parents, le Ministre reste d’avis que rien n’empêche de réussir la mission.

Le soutien de la famille semble important dans l’accomplissement d’une mission aussi immense que la lutte contre le Covid 19. C’est ainsi qu’Abdoulaye Diouf Sarr a été reçu par ses parents Lébou de Ouakam. Ces derniers, ont fait montre d’une volonté indéfectible de soutenir un de leurs fils, impliqué au cœur du système de la Santé. « Je dis toujours à mes proches que j’ai pitié du Ministre de la Santé à chaque fois qu’il sort à la Télé. Je sens qu’il est très fatigué et ne veut pas négliger aucun détail pour la réussite de sa mission. C’est un digne fils de communauté qui aura toujours notre soutien », a dit Jaraaf Aly Diagne Guèye de Ouakam.



Ainsi, le Maire de la Commune de Ouakam, Samba Bathily Diallo a constaté que le district du Ministre enregistre beaucoup plus de cas. Conscient de la gravité de la maladie, il appelle la communauté Lébou de Ngor, Yoff et Ouakam de fédérer davantage les efforts pour se soutenir mutuellement, en faisant des échanges d’informations.



Sous ce registre, le Ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr trouve que cette pandémie qui n’épargne aucun pays du monde est d’une extrême gravité. Personne, dit-il, n’a jamais assisté de son vivant une maladie d’une ampleur ayant cloué au sol pendant plusieurs mois les vols internationaux. « J’ai eu votre soutien. Rien n’empêche de réussir la mission. Je vous appelle à une union. Puisque, je ressens votre soutien, tout en remerciant le Président de la République qui m’a fait confiance.



Dans cette mission, j’y serais avec détermination et engagement. Il y a plusieurs étapes, mais, à chaque niveau, le Président donne de nouvelles instructions. Aujourd’hui, on est à la phase de la riposte communautaire. On ne peut pas parler de communauté sans parler de coutumes. Donc, je souhaite une accentuation de l’engagement de la communauté Lébou », invite-t-il.



