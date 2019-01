Abdoulaye Diouf Sarr annonce un centre d'imagerie médicale à Kaolack And Jappo Suisse a doté de matériels médicaux la région de Kaolack. Le don est composé de matériels

de cardiologie, de réanimation et des lits. Dans la foulée, le ministre de la Santé a annoncé l'inauguration du premier centre d'imagerie médicale du Sénégal dans les jours à venir...

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 07:55 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos