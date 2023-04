Abdoulaye Diouf Sarr est nommé Dg du FONSIS Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Diouf Sarr a été nommé le 26 avril, Directeur général du Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS SA.). Il remplace à ce poste Pape Demba Diallo. Abdoulaye Diouf Sarr a précédemment occupé les fonctions de Directeur général du Coud, ministre du Tourisme et des Transports aériens, ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, ministre de la Santé et de l'Action Sociale. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/abdoulaye-diouf-sarr-est-nomme...

