Abdoulaye Diouf Sarr : « nous n’avons pas encore d’information sur le Kazu Rajab » Après l’annonce de l’interdiction des manifestations publiques par le président Macky Sall, hier, plusieurs foyers religieux ont annoncé l’annulation de leurs manifestations les plus proches. C’est le cas du Dakka de Médina Gounas qui devait s’ouvrir hier, ou encore de la famille Layène qui préparait l’appel de Seynida Limamoulaye. Toutefois, Touba ne s’est pas encore prononcé de manière officielle sur Magal du Kajou, prévu le 22 mars prochain.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mars 2020 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

Interrogé sur le sujet lors de l’émission Grand Jury de la Rfm, ce dimanche, le ministre de la Santé et de l’Action publique, Abdoulaye Diouf Sarr, a dit ne pas avoir d’information dans ce sens. « Je dois rappeler que tous les rassemblements ont été suspendus pour 30 jours, mais pour le cas du Kazu Rajab, je n’ai pas encore d’information », a-t-il dit, affirmant, toutefois, avoir bon espoir que les mesures prises seront appliquées par tout le monde.

Rappelons, tout de même, que le porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, a déclaré, cette semaine que Touba laisse à L’Etat, qui en a les prérogatives, de prendre la décision d’annuler ou pas les manifestations religieuses. Ce qui a été fait par le chef de l’Etat, hier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos