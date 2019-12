Abdoulaye Guèye, nouveau président du Stade de Mbour : "Nous devons tout faire pour arrêter l'hémorragie"

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2019 à 08:18 | | 0 commentaire(s)|

e nouveau président du Stade de Mbour Abdoulaye Guèye appelle à la sérénité en vue de trouver des solutions aux difficultés actuelles du club mbourois, qui a enchaîné dimanche son troisième revers en autant de sorties pour le compte du championnat de la nouvelle saison de la Ligue 1 de football.



"Nous sommes dans le même bateau et nous vivons une situation des plus compliquées sur le plan sportif avec ces défaites qui s’enchaînent en championnat", a relevé le remplaçant de Saliou Samb, qui a rendu le tablier jeudi dernier.



"Tout doit mettre mis en œuvre pour stopper l’hémorragie", a déclaré à l’APS le nouveau dirigeant du Stade de Mbour, ancien premier vice-président du club dont il a désormais la charge.



Appelé à commenter le départ de son prédécesseur, qui a démissionné de la présidence du Stade de Mbour après 10 ans de magistère, Abdoulaye Guèye a déclaré : "C’est difficile mais aussi ainsi va la vie dans le mouvement associatif".



"Maintenant, après avoir fait respecter les textes, nous allons travailler pour essayer de trouver une solution à la situation sportive du club avant de convoquer une assemblée générale", a-t-il indiqué.



En attendant, a poursuivi le nouveau président du Stade de Mbour, "tout le monde est appelé à se mettre derrière l’équipe".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos