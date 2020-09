Abdoulaye Sow: "J'ai refusé de céder au chantage de Serigne Mboup..." (Vidéo) Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 13:38 | | 0 commentaire(s)| Le président de la Chambre de Commerce de Dakar, Abdoulaye Sow, était l'invité d'IGFM de ce mardi. Dans cet entretien, M. Sow apporte la réplique aux accusations du président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (Unccias), Serigne Mboup, et son groupe.

Dans cette première partie, il revient sur le processus qui a conduit à son élection dans les règles de l'art et les négociations menées avec les travailleurs pour instaurer un climat social apaisé à la Chambre de Commerce de Dakar.



A l'en croire, Serigne Mboup crie sur tous les toits qu'il est derrière son élection à la Chambre de Commerce de Dakar. C'est pourquoi, dit-il, après son élection, Serigne Mboup est venu le voir pour lui faire des propositions. Notamment d'avoir un bureau à la Chambre de Commerce de Dakar en sa qualité de président de l'Union, d'avoir un regard sur le courrier, de lui recommander un de ses amis, Cheikh Diallo, ancien consul du Sénégal à Istambul et le poste de représentant de la Chambre de Commerce au niveau du Cosec.



Des propositions que le président Abdoulaye Sow a refusé catégoriquement d'appliquer. Parce qu'il ne doit son élection à personne. C'est quand il a refusé de céder à ce chantage, dit-il, qu'il est devenu un ennemi à abattre. Une campagne de diabolisation a été orchestrée contre lui dans les médias pour le jeter en pâture, fait-il remarquer.



Il pense que son poste de président de la Chambre de Commerce est plus que mérité. Son élection ne souffre d'aucune constestation et personne ne pourra la salir, martèle-t-il.







Accueil Envoyer à un ami Partager