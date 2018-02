Abdourahmane Ndiaye « Adidas »: « Je suis venu avec beaucoup d’ambition » Le nouvel entraîneur de l’équipe nationale masculine de basket, Abdourahmane Ndiaye dit ’’Adidas’’, a dit être revenu à la tête des Lions « avec beaucoup de foi, d’ambition et d’humilité’’, en direction des prochaines éliminatoires de la Coupe du monde, principalement.

« Mon attitude mentale est positive, car je suis revenu avec beaucoup de foi, d’ambition et avec beaucoup d’humilité aussi par rapport à ce qui va se passer, surtout face aux objectifs qui sont devant nous comme les éliminatoires de la Coupe du monde », a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse.



Le technicien sénégalais, de retour au bercail après plusieurs années passées en France, a été nommé début décembre sélectionneur de l’équipe nationale masculine, un poste qu’il avait déjà occupé en 2005 et en 2009.

Il avait notamment conduit les "Lions" en finale de l’Afrobasket masculin en 2005, leur meilleur résultat depuis leur sacre de 1997.



Abdourahmane Ndiaye ’’Adidas’’ a rendu grâce à Dieu pour avoir guidé à nouveau ses pas à la tête de l’équipe nationale de basket. « Je suis heureux de revenir et servir le Sénégal, c’est mon seul credo. Avec l’aide de Dieu, je compte continuer sans relâche sur ce chemin », a promis l’ancien joueur de l’équipe nationale dans les années 1970-80.



A propos de la préparation de l’équipe du Sénégal en direction du premier tournoi qualificatif au Mondial 2019, objet de la conférence de presse qu’il a animée ce mardi, le coach a annoncé beaucoup d’intensité dans le travail.

« Nous allons nous y atteler avec beaucoup d’intensité, en essayant d’aller autant que possible vers le succès, et pour cela, nous demandons les prières de tous les Sénégalais pour que tous les moyens soient mis à notre disposition et que toutes les conditions nous soient favorables », a-t-il dit.



Le sélectionneur des "Lions" d’ajouter : ’’Je pense que ce n’est pas l‘affaire d’une personne mais de tout le pays, des amoureux du basket et de toute la famille du basket, et au-delà (…) de tous les Sénégalais. Donc, on veut travailler avec synergie et avec la pensée du possible ".



Abdourahmane Ndiaye ’’Adidas’’ s’engage à mettre ses compétences au service de l’équipe nationale, qui ne dispose certes pas de ’’beaucoup de temps de préparation’’ d’ici les échéances qui l’attendent, mais peut compter selon lui sur le ’’bon état d’esprit’’ et le professionnalisme de ses pensionnaires, dont certains ont à leur actif « un vécu collectif » avec les "Lions".



« On va essayer de travailler dans cet état d’esprit pour mettre en place une équipe ou la communication sera ouverte avec vous, pour que notre famille soit une famille qui innove et qui a envie d’aller en avant », a-t-il poursuivi à l’endroit des journalistes.



« Il faut qu’on sache que l’organisation qui sera mise en place sera au-dessus de tout le monde. Et pour cela, nous allons travailler avec le Directeur technique national », a-t-il souligné.



A l’occasion de cette rencontre avec les journalistes, le nouveau sélectionneur des "Lions" a rendu publique, une liste de 12 joueurs, dans laquelle ne figure pas le pensionnaire sénégalais de la NBA Gorgui Sy Dieng, en perspective des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de basket.

Voici la liste des joueurs sélectionnés :

1 – Xane D’Almeida (Tarbes-Lourdes-Basket, France)

2 – Thierno Ibrahima Niang (Dakar Université Club, Sénégal)

3 – Adama Louis Adams (As Douanes, Sénégal)

4 – Mouhamadou Lamine Samb (Rueil AC, France)

5 – El Hadj Malèye Ndoye (Rueil AC, France)

6 – Djibril Thiam (Plano Mighty Kings-ABA, USA)

7 – Mouhammad Faye (Promitheas Patras BC, Grèce)

8 – Moïse Diamé (Brissac, France)

9 – Pape Abdou Badji (Kangoeroes Willebroek, Belgique)

10 – Hamady Ndiaye (Scandone Avellino, Italie)

11 – Youssoupha Ndoye (JL Bourg, France)

12 – Ibrahima Thomas (Etoile sportive de Radès, Tunisie)











